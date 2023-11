/ 사진제공=AT AREA(앳에어리어)

그루비룸과 손잡은 현아의 새출발이 신선하다.현아는 6일 오후 6시 유튜브를 통해 'This is HyunA’s 'Attitude' AT AREA (Performance Video)'를 공개했다. 당일 앳에리어와 전속계약 소식과 함께 선사한 퍼포먼스 비디오다.'Attitude'라는 타이틀은 새로운 음악·퍼포먼스, 뮤직비디오를 뛰어 넘는 퀄리티의 퍼포먼스 비디오까지 선보였다. 앳에어리에서 앞으로 그려갈 현아의 방향성을 암시했다.그럼에도 정식 음원은 발매하지 않는다. 오로지 앳에어리어에서 새출발을 기념한 작업물이다. 현아는 직접 새로운 퍼포먼스와 음악을 선보이며 아티스트다운 첫인사를 올렸다.'Attitude'는 현아가 직접 작사, 작곡에 참여하고 그루비룸이 작곡과 편곡으로 완성도를 높였다. 뮤지션 Kwaca, EVAN이 작사, 작곡에 힘을 실었다. 현아와 앳에어리어의 파격적인 만남이 앞으로 더 뜨거운 시너지로 이어질 것을 예고했다.한편 현아는 7일 오후 6시에는 새로운 프로필 이미지를 추가 공개한다. 이후 트레일러 비하인드 이미지와 함께 스페셜 다큐멘터리도 순차적으로 공개될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr