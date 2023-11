/사진=MBC '놀면 뭐하니?' 방송 화면

원탑의 데뷔곡이 드디어 공개됐다.4일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 원탑의 데뷔곡 공개와 함께 더욱 궁금증을 자아내는 원탑 메인 보컬 면접 현장이 그려졌다.이날 방송은 채널 경쟁력과 화제성을 가늠하는 핵심 지표인 2049 시청률 2.1%를 기록하며, 토요일 방송된 예능 프로그램 중 1위를 차지했다. 수도권 가구 시청률은 3.7%를 기록했다. 최고의 1분은 원탑 메인 보컬 후보 김종민이 방탄소년단 메들리로 보컬 테스트를 펼치는 장면으로, 순간 최고 시청률이 4.8%까지 치솟았다. (닐슨코리아 수도권 기준)한자리에 모인 JS엔터 멤버들은 JS(유재석)가 JYP, 하이브 수장을 만났다며 웅성거렸다. 앞서 유재석이 '유 퀴즈 온 더 블럭'을 통해 박진영, 방시혁과 녹화를 진행했기 때문. 이이경은 "데뷔 시기 안 겹치게 얘기했어요?"라고 물었고, JS는 "그분들은 우리 신경 안 쓴다. 그분들이 가는 길과 우리는 다르다. 우리가 쥐며느리 느낌이라면, 그쪽은 거대 공룡이다"라고 답했다. 이에 아랑곳하지 않고 하하는 "(JS가) JYP, 하이브랑 맞짱을 뜨고 왔다"라며 강한 자신감을 표현해 웃음을 자아냈다.이런 가운데 원탑의 데뷔곡 'SAY YES'가 최초 공개돼 현장을 들썩이게 했다. 가사가 아직 완성되지 않았음에도 'SAY YES'를 들은 JS와 멤버들은 "와! 내가 이런 노래를", "의욕이 많이 올라온다"라며 벅찬 마음을 감추지 못했다. 여기에 더해 JS는 "해외 일정도 정리하고 올인해주신 안무 팀이 계신다"라고 깜짝 소식을 전해 궁금증을 자극했다.연습실에 도착한 이들 앞에 나타난 선생님은 다름 아닌 '스트릿 맨 파이터'에 출연했던 크루 뱅크투브라더스(제이락, 비지비, 필독, 기석, 휴, 고프). 기력이 없는 기석을 본 주우재는 "나랑 에너지 결이 좀 비슷해 보인다"라고 반가워했다. 마침 기석이 주우재 파트를 맡아 웃음을 자아냈다. 필독은 아이돌 빅스타로 데뷔했던 이력으로, 고프는 BTS 뷔의 솔로곡 'Slow Dancing'에 참여한 이력으로 눈길을 끌었다. 멤버들은 최고의 안무 선생님을 맡아 설렘을 감추지 못했다.리더 제이락은 원탑의 데뷔곡 'SAY YES'에 대해 "노래가 질리지 않고 흥얼거리게 된다"라고 말했다. 드디어 뱅크투브라더스가 짠 안무가 공개됐다. 안무를 본 JS는 "너무 멋있는데, 우리가 이걸 어떻게 춰?"라고 했고, 하하는 "우리가 잘 살릴 수 있을까?"라며 걱정했다. 반면 이이경은 "그래미, 빌보드, 어쩌면 우리가 좀 더 가까이?"라고 엄청난 의욕을 드러냈다. 멤버들은 뱅크투브라더스 선생님에게 일대일 코칭을 받으며 본격적으로 안무 익히기에 나섰다.그런가 하면 JS는 하하가 원탑의 메인 보컬 후보로 추천한 김종민을 만났다. JS는 "나한테 '입덕몰이 아이돌상'이라고 하지 않았냐. 입덕을 몰아내게 생겼다"라며 당황했다. 하하는 "종민이가 노래도 잘하는데, 메인 보컬 신지에게 가려져서 속상해서 그렇다"라며 김종민을 추천한 이유를 설명했다. 김종민은 '원피스' OST이자 자신의 인생곡인 '우리의 꿈'을 가창해 특유의 음색을 뽐내는 한편, 'Smoke(스모크) 춤 챌린지', '방탄소년단 노래 메들리'로 웃음을 선사하기도.JS는 방탄소년단의 'Dynamite'와 'Butter'를 요청했지만, 김종민은 시작부터 영어 가사에 당황해 실수하며 JS와 하하를 폭소케 했다. 이어 '피 땀 눈물', '불타오르네'까지 도전했지만, 방탄소년단 메들리를 10초 만에 끝내는 장기(?)를 선보이며 면접을 마무리 지었다.방송 말미 주주 시크릿의 '돌아와줘요' 라이브 무대가 공개됐다. 이미주만의 보석 같은 미성과 박진주의 호소력 짙은 목소리가 어우러져 감탄을 자아냈다. 발라드로 돌아온 주주 시크릿은 음원 공개와 함께 음원 사이트 실시간 인기 검색어에 랭크되며 뜨거운 반응을 모으기도 했다. 예고편에는 라디오에 출연한 주주 시크릿의 모습이 담겼다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr