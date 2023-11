웨이션브이, 정규 2집 'On My Youth' 컴백과 동시에 글로벌 차트 강타

WayV(웨이션브이, LABEL V 소속)가 컴백과 동시에 각종 음악 차트 1위를 차지하며 글로벌한 인기를 다시 한번 입증했다.11월 1일 공개된 WayV 정규 2집 ‘On My Youth’(온 마이 유스)는 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 멕시코, 브라질, 태국, 인도, 일본, 칠레, 사우디아라비아, 인도네시아, 러시아, 폴란드, 싱가포르, 말레이시아, 튀르키예(터키), 필리핀, 아르메니아, 베트남 등 전 세계 16개 지역 1위에 올랐다.더불어 이번 앨범은 발매 5분 만에 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위로 직행했으며, 쿠고우뮤직과 왕이원뮤직 디지털 앨범 판매 차트도 1위를 기록하는 등 중국 현지에서의 강력한 음원 파워를 확인시켜 주었다.또한 이번 앨범은 일본 라인뮤직 실시간 앨범 톱100 차트 1위도 차지하며 WayV의 글로벌한 인기를 실감케 했다.WayV 정규 2집 ‘On My Youth’는 짙은 감성의 타이틀 곡 ‘On My Youth (遗憾效应)’와 ‘On My Youth’ 영어 버전 등 총 10곡으로 구성, WayV의 새로운 음악 색깔로 전 세계 팬들의 호응을 얻고 있으며, 11월 8일 음반으로도 발매된다.한편, WayV는 지난 1일 중국 상하이에서 정규 2집 발매 기념 쇼케이스 투어의 화려한 포문을 열었으며, 5일 청두에서 쇼케이스 투어의 두 번째 공연을 이어간다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr