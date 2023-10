/ 사진=조준원기자

샤이니 태민이 타이틀곡 'Guilty'에 대한 비화를 전했다.30일 서울 성수동 메가박스에서 태민의 네 번째 미니앨범 'Guilty' 발매 기념 기자간담회가 열렸다.타이틀 곡 'Guilty'는 30인조 스트링 사운드와 다이내믹한 신스 사운드가 자아내는 웅장함이 돋보이는 곡으로, 독특하면서도 여유로운 느낌의 비트와 중독성 넘치는 훅이 인상적이며, 이기적인 사랑으로 상대를 아프게 하면서도 이를 자신만의 사랑 방식이라고 말하는 직설적인 내용을 담고 있다.2021년 5월 세 번째 미니앨범 'Advice'(어드바이스) 이후 약 2년 5개월 만의 신보 발매다.타이틀곡 'Guilty(길티)'에 대해 태민은 "이기적인 사랑은 상대방을 아프게 하지만 이게 내 사랑 방식이다 하고 강요하는 가사의 내용이다. 어떠한 사람의 매력이라는 건 금기시되는 것을 깨는 거라고 생각한다"라면서 "어떤 표정을 짓거나 할 때 사람들에게 매력적으로 다가올 것 같다는 생각이 들었다. 어딘가 아찔한 성에 가서 사람들과 밀당을 하고 싶었다. 어떻게 하면 매력적으로 보일 수 있을까 하면서 만든 곡이 길티다"라고 설명했다.'Guilty(길티)'가 타이틀곡으로 선정된 이유는 무엇이었을까. 태민은 "사실 저번 Advice 활동 때 이미 나와있던 노래였다. 원래 여자키였던 노래라 나한텐 상대적으로 높았다. 다음 앨범을 위해 곡을 수집하던 과정에서 지금처럼 앨범을 내야할 때가 있지 않나"고 웃으면서 "오히려 이 곡을 가다듬어서 만들면 효과적이겠다 싶어서 타이틀로 빠르게 결정했던 것 같다"고 설명했다. 이어 "원래는 샤이니 HARD 활동 당시에 있었던 곡인데 멤버들이 듣고 '태민아 이건 니가 해라' 하고 준 곡이다"라고 덧붙였다이번 앨범은 타이틀 곡 'Guilty'를 포함해, 'The Rizzness'(더 리즈니스), 'She Loves Me, She Loves Me Not'(쉬 러브스 미, 쉬 러브스 미 낫), '제자리 (Not Over You)', '오늘 밤 (Night Away)', 'Blue'(블루) 등 다양한 장르와 메시지의 총 6곡으로 구성돼있다.한편, 태민 네 번째 미니앨범 'Guilty'는 오늘 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 음반으로도 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr