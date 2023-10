/ 사진=조준원기자

샤이니 태민이 눈여겨 보고 있는 후배를 밝혔다.30일 서울 성수동 메가박스에서 태민의 네 번째 미니앨범 'Guilty' 발매 기념 기자간담회가 열렸다.타이틀 곡 'Guilty'는 30인조 스트링 사운드와 다이내믹한 신스 사운드가 자아내는 웅장함이 돋보이는 곡으로, 독특하면서도 여유로운 느낌의 비트와 중독성 넘치는 훅이 인상적이며, 이기적인 사랑으로 상대를 아프게 하면서도 이를 자신만의 사랑 방식이라고 말하는 직설적인 내용을 담고 있다.2021년 5월 세 번째 미니앨범 'Advice'(어드바이스) 이후 약 2년 5개월 만의 신보 발매다.어느덧 데뷔 15년차인 태민. 매번 새로운 모습을 보여주는 것은 분명 어려운 일일 것이다. 솔로로서 힘을 받는 태민의 원동력은 무엇일까.태민은 "좋아하는 일을 하고 있고 성취감을 느끼고 있다. 다음에는 이런 걸 해보고 싶다 이런 원동력이 있다. 깨닫기 까지는 꽤 오랜 시간이 있었다. 내가 왜 이런 일을 하고 이 일을 하면서 무엇을 얻고 있나 했을 때 좋아하는 일을 하고 있고 결과까지도 즐겁고 행복하더라. 사실 쉽진 않지만 어느정도의 부담을 가지고 이겨내고 깨나가고 하는 게 재미있다. 이게 저의 원동력인 것 같다"고 답했다.이어 눈여겨 보는 후배가 있냐는 질문에 태민은 "너무 잘하는 분들이 많아서 얘기하긴 좀 그렇지만 세븐틴의 호시가 춤을 너무 잘추고 저를 많이 좋아해준다. 그 친구와 사실 챌린지를 이미 찍긴 했는데 오며가며 이야기 나눴던 것 중에서 앨범이나 곡 작업을 같이 해보면 좋겠다고 얘길 했었다. 호시야 나중에 피처링 꼭 나와줘, 이런 얘기도 하고 그랬다. 가볍게 한 얘기지만 실현되면 좋겠다는 생각도 들더라. 그래서 눈여겨 보는 후배인 것 같다"고 칭찬했다.태민은 "챌린지 같이 하고 싶은 후배로는 복근있는 후배들과 하고 싶다. 아무래도 안무 떄문에 (복근이) 있어야 해주실 것 같다"면서 너스레 떨었다.이번 앨범은 타이틀 곡 'Guilty'를 포함해, 'The Rizzness'(더 리즈니스), 'She Loves Me, She Loves Me Not'(쉬 러브스 미, 쉬 러브스 미 낫), '제자리 (Not Over You)', '오늘 밤 (Night Away)', 'Blue'(블루) 등 다양한 장르와 메시지의 총 6곡으로 구성돼있다.한편, 태민 네 번째 미니앨범 'Guilty'는 오늘 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 음반으로도 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr