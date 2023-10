/ 사진=조준원기자

샤이니 태민이 2년 5개월 만에 컴백하는 소감을 전했다.30일 서울 성수동 메가박스에서 태민의 네 번째 미니앨범 'Guilty' 발매 기념 기자간담회가 열렸다.타이틀 곡 'Guilty'는 30인조 스트링 사운드와 다이내믹한 신스 사운드가 자아내는 웅장함이 돋보이는 곡으로, 독특하면서도 여유로운 느낌의 비트와 중독성 넘치는 훅이 인상적이며, 이기적인 사랑으로 상대를 아프게 하면서도 이를 자신만의 사랑 방식이라고 말하는 직설적인 내용을 담고 있다.2021년 5월 세 번째 미니앨범 'Advice'(어드바이스) 이후 약 2년 5개월 만의 신보 발매다. 오랜만에 대중들에게 인사하는 기분은 어떨까.태민은 "앨범을 준비하는 과정부터 주마등처럼 지나온 날들이 생각이 나더라. 항상 준비했던 대로 하면서도 성숙해진 모습을 보여드리려고 고민을 많이 했다. 이번 앨범은 제가 생각하면 태민의 아이덴티티가 있고 클리셰가 있다고 생각하는데 이런 부분을 아울러서 저의 색깔을 담아낸 앨범이라고 생각한다"고 소감을 밝혔다.컴백 전 티저 이미지로도 화제를 모았다. 태민은 "무드샘플러도 그렇고 길티로 비롯된 컨셉이다. 제가 그동안 컨셉츄얼한 것들을 해왔지 않나. 이번엔 조금 뒤집어서 내 자신이 직접 겪은 것처럼 보였으면 했다. 일상 속의 태민이 겪었던 것을 대중들에게 설득력 있게 느껴졌으면 좋겠다고 생각해서 힘을 뺐다. 힙하고 트렌디한 부분들을 가미를 했고 그렇게 해서 시네마틱하고 드라마타이즈하게 뮤직비디오가 자연스러운 태민으로 보이지 않았을까 하는 생각을 한다"고 전했다.이어 태민은 "자켓사진을 LA에서 찍는다고 했을 땐 정말 감사했다. 이틀 동안 촬영을 했었는데 LA 사막 한가운데에 숙박하는 곳이 있지 않나. 마치 영화속에 나오는 것 같은 느낌의 촬영 장소더라. 여러가지 자연스러운 모습과 무드를 담아내려고 노력했다. 물론 나이가 소년이라고 할 순 없지만 소년미를 담아내려고 했던 것 같다"고 말했다.이번 앨범은 타이틀 곡 'Guilty'를 포함해, 'The Rizzness'(더 리즈니스), 'She Loves Me, She Loves Me Not'(쉬 러브스 미, 쉬 러브스 미 낫), '제자리 (Not Over You)', '오늘 밤 (Night Away)', 'Blue'(블루) 등 다양한 장르와 메시지의 총 6곡으로 구성돼있다.한편, 태민 네 번째 미니앨범 'Guilty'는 오늘 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 음반으로도 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr