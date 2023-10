원호, 日 팬 콘서트…뉴진스→르세라핌 '걸그룹 댄스 메들리' 완벽 소화

가수 원호(WONHO)가 지난 일본 팬콘서트 비하인드를 공개했다.원호는 지난 28일 오후 8시 개인 유튜브 채널 '오호호(ohhoho)'를 통해 지난해 10월 일본 도쿄에서 개최한 팬콘서트 '오호호 트립(OHHOHO TRIP)' 비하인드 영상을 공개했다.'오호호 트립'은 원호가 지난 2020년 솔로 데뷔 이후 처음으로 개최한 팬콘서트로, 지난해 7월 한국을 시작으로 태국 방콕과 일본 도쿄에서 공연돼 글로벌 팬들의 폭발적인 호응을 얻었다.공개된 영상은 댄서들과 함께 걸그룹 댄스 메들리 리허설을 진행하는 원호의 모습과 함께 시작됐다. 원호는 뉴진스의 '하입 보이(Hype boy)', 르세라핌의 '피어리스(FEARLESS)' 등 다양한 곡들의 안무를 완벽하게 선보이며 대형과 동선을 꼼꼼하게 체크하는 프로페셔널한 모습을 보였다.본 공연에서 원호는 여행을 주제로 한 '오호호 트립'의 콘셉트와 잘 어울리는 맑고 청량한 분위기의 '블루(BLUE)'를 시작으로 '온 더 웨이(ON THE WAY)~다키시메루요~', '돈트 헤지테이트(Don’t hesitate)', '아이 온 유(EYE ON YOU)', '크레이지(Crazy)' 등 다양한 곡들을 선보이며 현지 팬심을 매료시켰다.원호는 객석으로 내려가 팬들과 일일이 눈을 맞추고 장미꽃을 나눠주는가 하면, 입고 있던 티셔츠를 벗어 즉석에서 사인해 선물하는 등 스윗한 팬서비스로 감동을 더했다. 뿐만 아니라 관객 전원과의 하이터치회를 통해 마지막까지 팬들을 살뜰하게 챙기고 배웅하며 '팬 바보' 면모를 뽐냈다.끝으로 원호는 공연이 끝난 후에도 위니(원호 공식 팬클럽명)들에게 힘차게 손을 흔들며 빠짐없이 인사를 건넸다. 자신을 촬영하는 위니들을 위해 귀여운 볼하트 포즈를 취하고, "내가 더 사랑해"라는 스윗한 멘트로 위니들을 설레게 만들었다.한편, 원호는 매주 토요일 오후 8시 개인 유튜브 채널 '오호호'를 통해 글로벌 팬들을 위한 다채로운 콘텐츠를 공개하고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr