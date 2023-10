사진제공=이엔터테인먼트

보이그룹 엘라스트(E’LAST)가 파워풀한 퍼포먼스로 다채로운 매력을 뽐냈다.엘라스트는 지난 24일 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 ‘iDENTIFICATION(아이덴티피케이션)’의 타이틀곡 ‘Kiss me baby(키스 미 베이비)’ 퍼포먼스 비디오를 공개했다.네온사인을 포인트로 삼은 곳을 배경으로 캐주얼한 느낌의 청청 스타일링과 수트 착장을 선보인 엘라스트는 자연스러움과 성숙한 매력을 오가는 다양한 모습으로 팬들의 마음을 설레게 만들었다. 멤버들은 치명적인 표정 연기로 여심을 흔들었고, 칼군무와 카리스마 넘치는 박력 퍼포먼스로 눈길을 사로잡았다.타이틀곡인 ‘Kiss me baby’의 퍼포먼스는 멤버들의 군무 호흡이 돋보인 다양한 구성으로 채워졌다. 멤버들은 손 키스를 날리는 두 손가락으로 목을 짚거나 골반을 활용한 포인트 안무 등으로 섹시미까지 발산해 보였다.엘라스트의 미니 4집 타이틀곡 ‘Kiss me baby’는 쉽게 따라 부를 수 있는 중독성 강한 멜로디와 다이내믹함을 극대화시킨 댄스곡이다. 여기에 사랑을 갈구하는 솔직한 메시지가 더해졌다.지난 17일 미니 4집 ‘iDENTIFICATION’으로 컴백한 엘라스트는 팬 쇼케이스에 이어 유튜브 콘텐츠 ‘와우스튜디오’, ‘김혜선의 점핑머신’ 등에 출연하며 다채로운 활동을 이어나가고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr