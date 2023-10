/ 사진제공 = 아이피큐

그룹 오메가엑스(OMEGA X)의 콘셉트 포토가 베일을 벗었다.오메가엑스(재한, 휘찬, 세빈, 한겸, 태동, XEN, 제현, KEVIN, 정훈, 혁, 예찬)는 지난 24일과 25일 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 미니앨범 ‘iykyk(if you know, you know)’(이프 유 노, 유 노)의 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.공개된 이미지 속 오메가엑스는 데님과 블랙을 매치한 룩으로 캐주얼한 무드를 자아내는가 하면, 비니, 이어링, 타이 등 다양한 포인트 아이템이 강렬한 비주얼을 극대화하고 있다. 특히 멤버들의 모습이 담긴 모니터와 캠코더 등의 오브제가 눈길을 끌며 신보 콘셉트를 향한 궁금증을 높이고 있다.앞서 오메가엑스는 정규 1집 ‘낙서(樂서) : Story Written in Music’로 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 타이달(TIDAL)에서 주간 라이징 스타로 선정된 것은 물론, 인도, 노르웨이, 이스라엘 아이튠즈 앨범 차트 1위와 초동 판매량 자체 신기록 경신했다.한편 오메가엑스의 ‘iykyk’는 오는 11월 7일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr