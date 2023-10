사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 화려한 컴백을 알렸다.에이티즈는 25일 0시 공식 SNS를 통해 다가오는 새 앨범 타이틀인 '더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP. FIN : WILL)'과 함께 컴백 일자 12월 1일을 공개했다. 미니 9집 '더 월드 에피소드 2 : 아웃로우' 발매 이후 약 6개월 만에 컴백이다.티징 콘텐츠에는 그라피티로 장식된 셔터에 신보 타이틀 '더 월드 에피소드 파이널 : 윌'이라는 문구가 새겨져있다.어떠한 의미를 담고 있을지 궁금증을 자극하는 토끼 그림과 함께 포스터 곳곳에 'BELIEFS', 'AMISTAD', 'HISTORIA' 등의 단어가 적혀있어 에이티즈의 신보를 기다려온 팬들의 기대감을 끌어올렸다.앞서 에이티즈는 지난해 12월 30일 국내 첫 싱글 앨범 '스핀 오프 : 프롬 더 위트니스(SPIN OFF : FROM THE WITNESS)'를 발매하며 2023년의 문을 열었다. 또한 지난 6월 발매된 에이티즈의 미니 9집 '더 월드 에피소드 2 : 아웃로우(THE WORLD EP. 2 : OUTLAW)'는 초동 152만 장으로 밀리언셀러를 달성해 자체 최고 기록을 세웠으며, 미국 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200'에서 2위를 석권한 뒤 공식 활동이 종료된 이후에도 해당 차트에 5주 연속으로 이름을 올리며 국내와 해외를 아우르는 굳건한 인기를 입증했다.미니 9집을 통해 일본 오리콘 주간 앨범 차트 1위를 차지한 것은 물론, 타이틀곡 ‘바운시(BOUNCY)(K-HOT CHILLI PEPPERS)’의 뮤직비디오는 공개 약 3개월 만에 유튜브 조회수 1억 뷰를 넘어서는 등 글로벌 음악 시장에서 두각을 나타내기도 했다.이들은 8명의 멤버가 에이티즈라는 이름 아래 하나가 되어 어딘가 있을 보물을 찾는 여정을 담아낸 '트레저(TREASURE)' 시리즈와 이들이 한 곳에 모이기 전 각자가 품고 있던 청춘의 열병을 그려 낸 '피버(FEVER)' 시리즈에 이어 새로운 시리즈의 포문을 여는 '더 월드(THE WORLD)' 시리즈까지 선보이며 세계관을 구축해가고 있다.에이티즈는 지난 24일 데뷔 5주년을 맞아 자체 예능 '5OTD(5TH ANNIVERSARY OF THE Debut)'와 비하인드 포토, 인터뷰 등 다양한 스페셜 콘텐츠들을 깜짝 공개한 것에 이어 신보 발매 소식까지 잇달아 전하고 있다.에이티즈의 신보 '더 월드 에피소드 파이널 : 윌'은 12월 1일 발매된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr