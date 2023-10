영화 '테일러 스위프트: 디 에라스 투어' 포스터. /사진제공=CJ CGV

영화 '테일러 스위프트: 디 에라스 투어'가 오는 11월 3일 CGV 단독 개봉한다.'테일러 스위프트: 디 에라스 투어(Taylor Swift: The Eras Tour)'는 미국 팝스타 테일러 스위프트 콘서트 실황 영화. 올해 3월부터 시작된 테일러 스위프트의 6번째 콘서트 투어 Taylor Swift: The Eras Tour의 생생한 현장을 담고 있다.테일러 스위프트는 2006년 데뷔해 세 차례 그래미 어워드를 수상했고, 12개의 앨범이 빌보드 앨범 차트 1위를 기록했다. 21세기 대중음악계의 대표적 인물로 빌보드에서 뽑은 2010년대 가장 성공한 여성 음악가로 손꼽히며 선풍적인 인기를 얻고 있다.Taylor Swift: The Eras Tour는 미국에서 300만여 관객을 동원하며 1조원이 넘는 티켓 수입을 올리기도 했다. 이번 콘서트 실황은 미국을 비롯한 10여 개국 영화관에서 개봉 열흘 만에 2200억원에 가까운 금액을 벌어들이며 인기를 입증했다. 북미에서 아티스트 공연 실황이 영화관에서 1억 달러가 넘는 수입을 기록한 것은 처음이다.더욱이 '테일러 스위프트: 디 에라스 투어' IMAX로도 상영 예정이다. IMAX의 선명한 화질과 풍부한 사운드가 콘서트장에 있는 듯한 생생한 현장감을 줄 것으로 기대된다. 'You Belong With Me', 'Love Story', 'Shake It Off' 등 테일러 스위프트의 대표곡들을 극장에서 만나볼 수 있다.CGV 이정국 ICECON사업팀장은 "테일러노믹스라는 신조어를 만들어내며 북미 극장가에서 선풍적인 인기를 얻고 있는 테일러 스위프트 공연 실황을 CGV에서 단독으로 선보인다”며 “IMAX로도 선보이니 테일러 스위프트 공연장의 뜨거운 열기를 극장에서 느껴보길 바란다"고 말했다.영화 '테일러 스위프트: 디 에라스 투어'는 CGV용산아이파크몰 등 41개 극장에서 만나볼 수 있다. 자세한 내용은 CGV 홈페이지 및 모바일 앱 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr