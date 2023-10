'JYP 걸그룹' 니쥬, 극장판 도라에몽 주제가 'Paradise' 한국어 버전 일부 공개

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 걸그룹 NiziU(니쥬)가 싱글 1집 수록곡 'Paradise (Korean Ver.)'(파라다이스 한국어 버전)의 트랙 비디오 티저 영상을 공개했다.NiziU는 10월 30일 첫 국내 싱글 음반 'Press Play'(프레스 플레이)와 타이틀곡 'HEARTRIS'(하트리스)를 발표한다. 25일 0시에는 공식 SNS 채널을 통해 영상 'NiziU "Paradise (Korean Ver.)" Track Video (LIVE Ver.) Teaser'를 게재하고 서정적인 감성을 예고했다.티저 영상 속에는 마코, 리오, 마야, 리쿠, 아야카, 마유카, 리마, 미이히, 니나의 편안하고도 맑은 분위기가 담겨 이목을 집중시켰다. 따스한 음색으로 가사 "알게 되겠지 알게 될 거야 너는 너만의 색깔도 모양들도 다정함 강한 맘 모두 있단 걸 손에 닿을 것 같던 것들이 자꾸 멀어지는 것 같아도 난 언제나 여기 있을게"를 노래해 완곡을 향한 기대감을 높였다.'Paradise (Korean Ver.)'은 올해 3월 일본에서 발매한 싱글 5집 타이틀곡이자 '영화 극장판 도라에몽' 주제가의 한국어 버전이다. 스트레이 키즈(Stray Kids) 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)의 방찬, 창빈, 한이 작곡과 프로듀싱을 맡아 많은 팬들의 이목을 모았고 한국어 버전은 JYP 퍼블리싱 소속 스타 작곡가 심은지가 작사해 곡의 메시지를 살렸다. 싱글 5집 'Paradise'는 오리콘 주간 디지털 싱글 랭킹(02.27~03.05) 정상을 차지했다. 이로써 니쥬는 2020년 7월 'Make you happy'(메이크 유 해피), 2021년 4월 'Take a picture'(테이크 어 픽처)에 이어 해당 차트 통산 세 번째 1위를 기록한 첫 여성 그룹으로서 이름을 빛냈다.NiziU는 글로벌 오디션 프로젝트 '니지 프로젝트'(Nizi Project)를 통해 탄생한 걸그룹으로 일본에서 프리 데뷔곡 'Make you happy'(메이크 유 해피)를 발표하고 오리콘, 빌보드 재팬 등 현지 주요 차트를 장악했다. 2020년 12월 첫 싱글 'Step and a step'(스텝 앤드 어 스텝)으로 현지 정식 데뷔했고, 연말 특집 프로그램 NHK '홍백가합전'에 초고속 입성하고 광고계를 섭렵하는 등 '니쥬 신드롬'을 써 내려갔다. 기세를 몰아 2022년 대규모 아레나 투어를 진행했고 정식 데뷔 1년 11개월 만에 오사카 교세라돔, 도쿄돔에서도 단독 콘서트를 개최했다. 최근에는 약 18만 5000여 관객을 동원한 일본 8개 도시 총 17회 규모의 두 번째 단독 투어 'NiziU Live with U 2023 "COCO! nut Fes."'(니쥬 라이브 위드 유 2023 "코코넛 페스")로 치바 조조 마린 스타디움에서 파이널 공연이자 첫 스타디움 단콘을 열며 막강한 영향력을 입증했다.한국 정식 데뷔 타이틀곡 'HEARTRIS'는 K팝 대표 프로듀서 박진영이 노랫말을 완성해 NiziU의 밝고 사랑스러운 매력을 녹였다. 박진영은 일본 프리 데뷔 디지털 앨범 'Make you happy'를 비롯해 NiziU가 발매한 여러 음반 작업에 참여해 시너지를 자랑했다. 한편 NiziU의 한국 첫 싱글 앨범 'Press Play'와 타이틀곡 'HEARTRIS'는 오는 30일(월) 오후 6시 정식 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr