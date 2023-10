영화 '노란문: 세기말 시네필 다이어리' 이혁래 감독 인터뷰

10월 27일 넷플릭스 공개

영화 '노란문: 세기말 시네필 다이어리' 이혁래 감독. /사진제공=넷플릭스

다큐멘터리 영화 '노란문: 세기말 시네필 다이어리'의 감독 이혁래는 봉준호 감독의 미공개 첫 연출작인 단편 애니메이션 'Looking For Paradise'를 봤던 노란문 멤버들의 당시 기억이 어긋나는 지점들이 재미 포인트라고 언급했다.이혁래 감독은 24일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '노란문: 세기말 시네필 다이어리' 관련 인터뷰에 나섰다.'노란문: 세기말 시네필 다이어리'는 90년대 초, 시네필들의 공동체였던 ‘노란문 영화 연구소’의 회원들이 30년 만에 떠올리는 영화광 시대와 청년 봉준호의 첫 번째 단편 영화를 둘러싼 기억을 따라가는 다큐멘터리 영화. 이혁래 감독은 영화 '붕붕거리는 오후'(1996), '미싱타는 여자들'(2022)을 연출한 바 있다.영화 '노란문: 세기말 시네필 '다이어리'는 1990년대의 생생함을 느낄 수 있을 만한 당시의 자료들이 대거 나온다. 자료들은 어떻게 구했는지를 묻자 "노란문의 경우, 연출 분과, 시나리오 분과, 비평 분과, 사업 분과가 있었다. 연출 분과에서 전문적인 공부를 해보자고 해서 각각의 장면들을 영화에서 '살인' 장면을 뽑는 거다. 죠그셔틀로 뽑아서 하는 건데, 몇 프레임, 사이즈가 어떻게 되고를 적고, 이런 것들이 감독의 의도를 상상해서 어떤 효과를 주는지에 대한 부분을 이야기해서 같이 토론했다. 그 때문에 각자 다들 스토리보드를 그렸다. 원본은 아니고 스캔한 것이다"라고 이야기했다.봉준호 감독의 미공개 첫 연출작인 단편 애니메이션 'Looking For Paradise'를 처음 볼 수 있다는 것으로도 화제를 모았다. 해당 작품을 공개하지 못 할 뻔했다는 이혁래 감독은 영화 작업의 비하인드를 밝혔다. 이혁래 감독은 "살 떨리는 부분이었다. 봉준호 감독이 보관했는데 없다고 이야기하더라. 처음엔 거짓말이라고 생각했다. 연락했는데 필모 분실의 공포, 끔찍하다'라고 왔다. 문제가 봉준호 감독은 런던으로 가면 못 찾는 거다. 관객들에게 매력적으로 제시하는 포인트가 있지 않나. 이것을 빼면, 만들어질 수 있을지에 대한 것도 고민해야 했다"라고 말문을 열었다.이어 " 누구나 찾기 쉬운 곳에 있을지도 모른다고 했는데, 마침내 찾았다. 봉준호 감독이 결혼하고 나서 DVD로 구워놓은 것이 들어있더라. 하지만 DVD의 경우, 5년 지나면 데이터가 날아간다. 재생이 안 됐다. 그래서 용산에 다니면서 복구가 가능한지를 했는데 다행히 한 업체에서 복구했다. 그래서 그 영화가 전체가 아닌 영화 속에서 주요 장면들을 볼 수 있게 된 거다"라고 덧붙였다.영화는 노란문 멤버들이 각자 다른 기억으로 'Looking For Paradise'를 해석하는 과정도 별미다. 이혁래 감독은 "오프닝에 나오는 분이 유일하게 제목과 장면을 세세하게 기억했다. 주인공과 악당을 바꿔서 이야기하는 것을 보고 '라쇼몽'과 비슷하다고 생각했다. 재미 포인트이자 주제와 연결되는 부분이었다. 각자의 경험을 통해서 다르게 만들어온 노란문의 추억들이 30년 만에 만났을 때, 빚어지는 어긋남이 주제랑 맞닿아있다고도 생각했다"라고 이야기했다.영화 '노란문: 세기말 시네필 다이어리'는 오는 10월 27일 넷플릭스에서 공개된다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr